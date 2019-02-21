СБУ и налоговики пришли с обысками к производителю военной экипировки
Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины пришли с обыском на территорию предприятия, которое занимается производством военной экипировки.
Об этом написал президент IT-холдинга KM Core Евгений Уткин на своей странице в Facebook.
Бизнесмен уточнил, что поводом для визита стали следственные действия в отношении производителя военной экипировки, которому KM Core сдает в аренду площади.
"...получил информацию о том, что СБУ с ГФС ворвались на территорию моего предприятия. Основание - постановление судьи Днепровского районного суда в отношении нашего партнера, который арендует у нас часть территории для производства и реализации современной военной экипировки. Им предъявляется уклонение от уплаты налогов", - написал он.
Бизнесмен выразил недоумение, зачем правоохранителям врываться в помещения, не запросив у предприятия интересующие их документы.
Его также удивило участие СБУ "во время войны" в деле об уклонении налогов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua