СБУ и налоговики пришли с обысками к производителю военной экипировки

Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины пришли с обыском на территорию предприятия, которое занимается производством военной экипировки.

Об этом написал президент IT-холдинга KM Core Евгений Уткин на своей странице в Facebook.

Бизнесмен уточнил, что поводом для визита стали следственные действия в отношении производителя военной экипировки, которому KM Core сдает в аренду площади.

"...получил информацию о том, что СБУ с ГФС ворвались на территорию моего предприятия. Основание - постановление судьи Днепровского районного суда в отношении нашего партнера, который арендует у нас часть территории для производства и реализации современной военной экипировки. Им предъявляется уклонение от уплаты налогов", - написал он.

Бизнесмен выразил недоумение, зачем правоохранителям врываться в помещения, не запросив у предприятия интересующие их документы.

Его также удивило участие СБУ "во время войны" в деле об уклонении налогов.

Экономическая правда