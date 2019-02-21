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Кандидаты в президенты пополнили госбюджет на 110 миллионов

Четверг, 21 февраля 2019, 10:15
 

Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает Liga.net.

"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Союз.

Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур.

Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. На этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства.

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президент госбюджет

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