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Появилось мобильное приложение для потребителей электроэнергии

Среда, 20 февраля 2019, 18:35
 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представила мобильное приложение "Энергетика онлайн".

Об этом сообщила председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко в Facebook.

С помощью приложения потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно направить жалобу и оценить качество обслуживания.

НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.

"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - отметила Кривенко. По ее словам, главная задача регулятора - создание эффективных энергетических рынков, где в центре внимания будет находиться потребитель.

Ранее Кривенко ответила на топ-7 самых актуальных вопросов о прекращении и восстановления электроснабжения.

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энергетика НКРЭ

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