Появилось мобильное приложение для потребителей электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представила мобильное приложение "Энергетика онлайн".
Об этом сообщила председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко в Facebook.
С помощью приложения потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно направить жалобу и оценить качество обслуживания.
НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.
"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - отметила Кривенко. По ее словам, главная задача регулятора - создание эффективных энергетических рынков, где в центре внимания будет находиться потребитель.
Ранее Кривенко ответила на топ-7 самых актуальных вопросов о прекращении и восстановления электроснабжения.
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