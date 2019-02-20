Львовские айтишники: Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистов

Львовский IТ Кластер, сообщество IТ-специалистов и компаний Львова, считает неприемлемым проект закона об ужесточении правил для ФЛП.

Об этом говорится в заявлении на сайте сообщества.

"IТ-индустрия особенна тем, что работает на глобальном рынке, получая доходы от клиентов со всего мира, начиная с США и Канады, стран Европы и Азии, завершая Израилем на Ближнем Востоке. Система упрощенного налогообложения позволила компаниям официально урегулировать бизнес-отношения, работая с различными странами и континентами, передавая интеллектуальную собственность заказчикам", - заявил Львовский IТ Кластер.

"Устаревшее трудовое законодательство Украины образца 1971 года не может учесть потребности технологической индустрии, быстро растет и развивается. Кроме того, система упрощенного налогообложения для ФЛП - прозрачная, что позволило тысячам IТ-специалистов и сотням IТ-компаний в Украине работать официально и без чрезмерной бюрократии", - утверждают айтишники.

Отмечается, что оплата труда программистов составляет более 80% от всех затрат компаний, предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга. Резкое и значительное повышение налоговой нагрузки при фоновом повышении глобальной конкуренции на этом рынке сделает их бизнес-модель невозможной для дальнейшего роста, а для средних и малых компаний вообще невозможной для дальнейшего существования.

В заявлении отмечается, что принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированной труда" приведет лишь к негативным последствиям как для каждого отдельного ИТ-специалиста, так и для бизнеса и экономики Украины в целом.

Среди таких последствий:

Спад динамики роста IТ-индустрии в Украине. Украинские IТ-компании будут уменьшать свои риски и расходы - переводить работников на другие локации, ведь многие компании уже являются глобальными с офисами в других странах. Некоторые офисы в Украине могут закрываться.

Эмиграция IТ-специалистов. Во всем мире сейчас идет борьба за таланты и колоссальный спрос на IТ-профессионалов. 33,7% IТ-специалистов Украины уже задумывались о релокацию в другую страну, по данным исследования IT Research 3.0., и готовы будут это сделать в случае некомфортных условий труда.

Уменьшение финансовых показателей. Согласно исследованию PWC, при наличии существующей системы налогообложения, количество поступлений в бюджет страны до 2020 года составит 21 млрд гривен, при изменении условий эта сумма составит 13 млрд гривен. Это - пессимистический сценарий и всего один из показателей, на примере которого можно продемонстрировать финансовые потери.

IT-индустрия принесла в бюджет страны в 2018 году 10 млрд гривень, и эта сумма увеличивается ежегодно, подчеркивается в заявлении.

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Почему ФОПы не дают развиваться украинской экономике

Напомним:

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компанийвыросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс. Две из них пересекли порог в 6000 специалистов. Темпы роста стали рекордными за последние пять лет.

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, работников в этой сфере - 150 тысяч, через полтора года их станет уже 200 тысяч.

Ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

Выручка IT-компаний Украины и ее соседей растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру

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Экономическая правда