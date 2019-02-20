В Украине создадут военную стивидорную компанию

Кабинет министров одобрил передачу из подчинения Министерства инфраструктуры в управление госконцерна "Укроборонпром" части недвижимости государственной стивидорной компании "Ольвия" в Николаеве.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров принят на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения, пишет "Интерфакс-Украина".

На базе "Ольвии" будет создана стивидорная компания для переработки военных грузов.

Согласно тексту проекта документа, в управление госконцерна передается недвижимое имущество госстивидора в Николаеве по ул. Айвазовского: склады, открытые складские участки, канализация, электро- и водопровод, осветительные конструкции, хозяйственные и офисные строения, участки авто- и железной дороги.

Как уточнил источник в правительстве, решение о переподчинении "Укроборонпрому" СМП "Октябрьск" принято во исполнение решения СНБО от 27 января 2016 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2016 год".

Отметим, что Администрация морских портов намерена в мае 2019 года объявить тендер по передаче в концессию государственной стивидорной компании Ольвия.

Передача в концессию последней включена в индикативный план развития транспортной инфраструктуры стран восточного партнерства ЕС.

В комментарии ЦТС глава Проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук пояснил, что передача "Укроборонпрому" части недвижимости госстивидора "Ольвия" не означает отказ от идеи концессии.

"Это непрофильные активы, которые не входят в объект концессии. Поэтому это не влияет на концессию", - заявил Бойчук.

Также прокомментировал ситуацию руководитель ГП "Стивидорная компания Ольвия" Руслан Олейник.

"Первое: концессия будет. Второе: решение (о передаче имущества "Укроборонпрому" - ред) принято давно, в концессионном проекте это учтено. Третье: решение СНБО в части передачи имеет гриф секретно, комментировать его некорректно", - рассказал Олейник.

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