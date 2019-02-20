УП и Deutsche Welle объявляют набор в четвертую Школу экономической журналистики

"Українська правда" разом із Академією Deutsche Welle оголошують набір у четверту "Школу економічної журналістики".

Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти зі сфери економіки. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.

В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проектів.

Перший навчальний курс цього року стартує у березні.

Стати студентами Школи можуть статияк ті журналісти, які уже давно працюють, так і новачки в економічній журналістиці.

Заявки приймаються до 10 березня 2018 року.

Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.

22-24 березня – І модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".

Тренери:

Дарина Марчак, радник міністра КМУ;

Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".

17-19 травня – ІІ модуль"Як писати про бізнес. "Олігархознавство".

Тренери:

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;

Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.

22-24 червня – ІІІ модуль "Споживацькі ринки. Як писати для споживача".

Тренери:

Дмитро Денков, головний редактор "Економічної правди";

Дарина Кутецька, редактор розділу "Нерухомість" Mind.ua

19-21 липня – IV модуль.Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані.

Тренери:

Михайло Кольцов, адміністратор проекту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;

Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.

За підтримки інформагенства FinClub.

Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.

Усі, хто бажає стати студентами другого курсу "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету за посиланням.