УП и Deutsche Welle объявляют набор в четвертую Школу экономической журналистики
"Українська правда" разом із Академією Deutsche Welle оголошують набір у четверту "Школу економічної журналістики".
Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти зі сфери економіки. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.
В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проектів.
Перший навчальний курс цього року стартує у березні.
Стати студентами Школи можуть статияк ті журналісти, які уже давно працюють, так і новачки в економічній журналістиці.
Заявки приймаються до 10 березня 2018 року.
Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.
22-24 березня – І модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".
Тренери:
Дарина Марчак, радник міністра КМУ;
Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".
17-19 травня – ІІ модуль"Як писати про бізнес. "Олігархознавство".
Тренери:
Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;
Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.
22-24 червня – ІІІ модуль "Споживацькі ринки. Як писати для споживача".
Тренери:
Дмитро Денков, головний редактор "Економічної правди";
Дарина Кутецька, редактор розділу "Нерухомість" Mind.ua
19-21 липня – IV модуль.Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані.
Тренери:
Михайло Кольцов, адміністратор проекту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;
Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.
За підтримки інформагенства FinClub.
Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.
Усі, хто бажає стати студентами другого курсу "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету за посиланням.
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