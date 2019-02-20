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Кабмин дал старт переговорам с ЕС по спору из-за леса-кругляка

Среда, 20 февраля 2019, 14:07

Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство экономического развития и торговли на консультации с ЕС относительно моратория на экспорт необработанной древесины.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".

В январе ЕС официально обратился насчет проведения консультаций с Украиной по этому вопросу в рамках Соглашения об ассоциации.

Ранее Евросоюз согласился не ставить в качестве условия финансовой помощи Украине отмену моратория на экспорт леса-кругляка. Этот вопрос решит специально созданный арбитраж.

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