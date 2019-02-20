Кубив прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,1%

Правительство Украины ожидает рост экономики в 2020 году на 3,8% и в 2021 году на 4,1%.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства 20 февраля.

"Сейчас мы уверенно прогнозируем, что реальный ВВП будет расти в среднесрочной перспективе: 2020 год - 3,8%, 2021 год - 4,1%", - сказал Кубив.

По его словам, на сегодня зафиксирован рост экономики 12 кварталов подряд - и это самый длительный период с 2008 года.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем года с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэкономразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.

По данным МЭРТ, основным источником экономического роста в 2018 году был внутренний спрос.

Экономическая правда