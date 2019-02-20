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Независимый провайдер энергии ETG.UA запустил услугу "Газовый адвокат" для упрощения перехода потребителей природного газа от региональных газовых компаний к частному поставщику. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сказано в сообщении компании, актуальность такой услуги вызвана наличием существующих искусственных преград, с которыми все чаще сталкиваются потребители природного газа.

"На сегодняшний день, с учетом прочных позиций региональных газопоставляющих и газотранспортирующих компаний на рынке природного газа, существует не так много эффективных механизмов противодействия. Самым актуальным, на наш взгляд, является обращение потребителя в регулирующие и контролирующие рынок природного газа государственные органы", – говорит CEO энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

По словам В. Шведкого, в рамках услуги "Газовый адвокат" компания предоставляет весь необходимый консалтинг с полным сопровождением и ведением всей документации бесплатно для потребителей ETG.UA.

В том числе, консультацию потребителя, включая порядок действий при проверках газовых служб, подготовку пакетов документов и жалоб в НКРЕКП и АМКУ и т.п.

Справка о компании: Компания ETG.UA (https://etg.com.ua) – лидер энергетического рынка природного газа в Украине.

Является украинским независимым провайдером энергии c 2009 года. Компания специализируется на поставке природного газа и электроэнергии для среднего и малого бизнеса.

На текущий момент ETG.UA насчитывает более 2200 клиентов бизнес сектора по всей Украине, для которых действуют центры обслуживания потребителей в 17-ти регионах страны.