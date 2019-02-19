На взятке попался топ-чиновник известного банка

Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик".

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня "на горячем" задержан начальник управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США ", - пишет она.

По словам представительницы ГПУ, взяточники подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору "Крещатика" за заключение договора аренды нежилых помещений.

Она добавила, что в операции по выявлению преступной схемы участвовали оперативники Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.

Украинская правда