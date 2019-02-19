Гривня на межбанке еще немного укрепилась

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;

Евро - 30,73 - 30,75 гривни;

Российский рубль - 0,4100 - 0,4108 гривни.

Напоминаем:

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда