Правозащитники передали систему "Prozorro.Продажи" госпредприятию

Администрирование электронной торговой системы "ProZorro.Продажи" передали от НПО "Трансперенси Интернешнл Украина" госпредприятию "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Все формальности по передаче системы, которую использует Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) для реализации активов неплатежеспособных банков, были завершены в середине февраля.

"Стартап "ProZorro.Продажи" превратился в полноценное государственное предприятие, которое уже доказало свою эффективность и пользу. На сегодня через Prozorro.Продажи государство реализовало более 11 млрд грн активов неплатежеспособных банков", - сказал первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефедов.

24 июня 2016 года Минэкономразвития, Национальный Банк Украины, Фонд гарантирования вкладов и Трансперенси Интернешнл Украина заключили Меморандум о намерениях сотрудничества в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации активов неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются.

Документ предусматривал, что ТИ Украина должна создать электронную торговую систему для реализации имущества банков-банкротов и обеспечивать ее поддержку.

В апреле 2018 Министерство экономического развития и торговли Украины зарегистрировало государственное предприятие "Прозорро Продажи". В начале января 2019 был утвержден состав наблюдательного совета ГП.

Сейчас в системе ЕТС ProZorro.Продажи более 40 электронных площадок обеспечивают клиентам возможность приобрести активы, выставленные на продажу ФГВФЛ.

Напомним, 11 февраля никто не купил активы банка беглого олигарха Сергея Курченко с дисконтом 99%.

Отметим, для госзакупок используется система "ProZorro". В декабре 2015 года она была передана на баланс госпредприятия "Зовништоргвыдав", позже её переименовали ГП "Прозорро".