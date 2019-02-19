Все разделы
Укр / Рус

В Эстонии закроют филиал Danske Bank после скандала с деньгами из РФ — СМИ

Вторник, 19 февраля 2019, 14:35
 

Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, который оказался в центре скандала с отмыванием денег.

Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, сообщает ERR.

Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошло около 200 млрд евро сомнительного происхождения. Часть этих средств шла из России и других бывших республик СССР.

Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.

В сентябре 2017 года газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.

В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.

Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Эстония

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ надеется продлить поезд "четырех столиц" до Таллинна к лету 1 февраля 2019, 20:45
Переговоры о продлении поезда "четырех столиц" в Таллинн отложили 21 января 2019, 18:00
В УЗ рассказали, пользуется ли популярностью поезд "четырех столиц" 3 декабря 2018, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте