РФ оценила потери от украинских санкций в 800 миллионов долларов

Предполагаемый ущерб от введенных в отношении России другими странами различных ограничительных мер, включая санкции, составил на конец 2018 года 6,3 миллиарда долларов.

Соответствующие подсчеты приводятся в презентации Минэкономразвития РФ, передает ТАСС.

Данные ограничения включают в себя антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции.

Наибольший ущерб приходится на ограничения, введенные странами ЕС: он составляет 2,42 млрд долларов.

На втором месте находятся меры со стороны США - почти 1,17 млрд долларов, а на третьем - ограничения Украины - 775 млн долларов, отметили в Минэкономразвития.

Причем ЕС также является лидером по количеству введенных ограничений - 25, Украина ввела 22 ограничения.

Третье место по числу ограничительных мер заняла Индия - 16, а США оказались только на шестом месте с девятью ограничениями, уступив по этому показателю Белоруссии и Турции.

Всего на конец прошлого года в отношении РФ были введены 159 ограничительных мер 62 странами.

Более всего от ограничительных мер пострадала металлургическая промышленность, следует из презентации. Нанесенный ей ущерб оценивается более чем в 3,99 млрд долларов.

На втором месте - сельскохозяйственная промышленность, понесшая ущерб в 1,1 млрд долларов, на третьем - химическая промышленность - 640,7 млн долларов.

Заметный ущерб ограничительные меры против России нанесли также автомобильной промышленности. Минэкономразвития оценило его в 306 млн долларов.