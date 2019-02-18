Стартовал новый набор на программу "Экономика, рынки, анализ данных"
Понедельник, 18 февраля 2019, 16:10
Центр удосконалення економічної журналістики оголошує про початок реєстрації на модульну навчальну програму "Економіка, ринки та аналіз даних". Це курси для журналістів, які прагнуть знати більше про гроші, економічне зростання, бідність, ринок праці, нерівність, бізнес-моделі у медіа, хочуть навчитися працювати з даними та робити на їх базі цікаві історії (data journalism).
Навчання триватиме з 1 березня по п’ятницях та суботах раз на два тижні (9 модулів).
Навчання безкоштовне завдяки засновникам Центру — Київській школі економіки, VoxUkraine, ICU та Visa. Програму також підтримує група компаній "Нова Пошта".
Відбір на програму – за конкурсом серед зареєстрованих кандидатів після скайп-інтерв’ю. Форма для реєстрації: https://bit.ly/2GaOyz0
Дедлайн реєстрації —12:00 24 лютого, початок занять — увечері 1 березня. Реєструватися можуть працівники ЗМІ, представники медійних неурядових організацій та аналітичних центрів. Перевага надається журналістам.
Студенти, які за результатами навчання отримають сертифікати, будуть зараховані до Клубу випускників Центру журналістики KSE. Це спільнота професійних економічних журналістів, які першими дізнаються про найкращі вакансії та отримують запрошення на закриті події з цікавими ньюзмейкерами. Наразі Клуб об’єднує понад 100 журналістів.
Дедлайн реєстрації —12:00 24 лютого, початок занять — увечері 1 березня. Реєструватися можуть працівники ЗМІ, представники медійних неурядових організацій та аналітичних центрів. Перевага надається журналістам.
Студенти, які за результатами навчання отримають сертифікати, будуть зараховані до Клубу випускників Центру журналістики KSE. Це спільнота професійних економічних журналістів, які першими дізнаються про найкращі вакансії та отримують запрошення на закриті події з цікавими ньюзмейкерами. Наразі Клуб об’єднує понад 100 журналістів.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua