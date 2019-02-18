Стартовал новый набор на программу "Экономика, рынки, анализ данных"

Центр удосконалення економічної журналістики оголошує про початок реєстрації на модульну навчальну програму "Економіка, ринки та аналіз даних". Це курси для журналістів, які прагнуть знати більше про гроші, економічне зростання, бідність, ринок праці, нерівність, бізнес-моделі у медіа, хочуть навчитися працювати з даними та робити на їх базі цікаві історії (data journalism).

Навчання триватиме з 1 березня по п’ятницях та суботах раз на два тижні (9 модулів).

Навчання безкоштовне завдяки засновникам Центру — Київській школі економіки, VoxUkraine, ICU та Visa. Програму також підтримує група компаній "Нова Пошта".