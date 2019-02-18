Гройсман рассказал о своем видении рынка земли

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в этом году в Украине не введут свободный оборот сельхозземель, поскольку для принятия соответствующего закона не хватит голосов в парламенте.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Я думаю, нет, для этого не будет голосов", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что политики не готовы брать на себя ответственность и проводить качественную реформу рынка земли.

"К тому же, это удобная тема для спекуляций на страхе людей. Процесс должен идти эволюционно и быть проговоренным с гражданами. Я выступаю за разумное внедрение рынка земли с четкими условиями. Ограниченный объем владения – до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги. Создание малых и средних фермерских хозяйств – это приоритет", - добавил Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что нельзя допустить, чтобы большие земельные наделы получили лишь несколько игроков.

Напоминаем:

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В декабре 2018 рабочая группа аграрного комитета Верховной Рады также подготовила свое видение формата рынка земли.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Среди инициаторов и членов Коалиции - Центр экономической стратегии, Украинский клуб аграрного бизнеса, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) и другие.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

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