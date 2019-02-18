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Цены на нефть начали неделю с роста

Понедельник, 18 февраля 2019, 09:44

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели, инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс".

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 увеличилась на 0,03 доллара (0,05%) - до 66,28 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,25 доллара (0,45%) - до 55,84 доллара за баррель.

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США.

По итогам торгов в пятницу контракты на Brent выросли в цене на 1,68 доллара (2,6%) - до 66,25 доллара за баррель, тогда как WTI подорожала на 1,18 доллара (2,2%), до 55,59 доллара за баррель. За пять сессий котировка Brent увеличилась на 6,7%, WTI - на 5,4%.

Сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в начале года поддерживают нефтяное ралли, однако "риски рецессии в значительной степени недооценены", поэтому рост цен может смениться падением, считает главный сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперты Capital Economics также сомневаются в том, что ралли сохранится до конца года, и ожидают падения цены Brent до примерно 50 долларов за баррель.

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