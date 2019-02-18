Российский банк заморозил счета нефтяного концерна Венесуэлы - СМИ

Руководство российского Газпромбанка приняло решение заморозить счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Об этом в воскресенье, 17 февраля, со ссылкой на собственные источники в банке, сообщило агентства Reuters.

"Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции по ним нельзя проводить", - отметил источник.

По данным агентства, Газпромбанк намерен этим шагом минимизировать риск попасть под санкции США.

Российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал соглашение с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними, активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированными. Целью санкций является "изменение поведения" власти Венесуэлы, заявил глава Минфина США.

Европейская правда