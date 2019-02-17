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Маркарова: за 2 года иностранцы запустили в Украине ряд предприятий

Воскресенье, 17 февраля 2019, 13:12

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что за последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия.

Об этом глава Минфина сказала в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, больше всего - на западной Украине, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

"Два года назад мы активно пытались привлечь инвестиции, и нам удалось в том же западном регионе создать целые конгломераты, скажем, цепочки добавленной стоимости немецкой автомобильной промышленности, японская Fujikura, очень много меньших немецких компаний, которые открыли свои предприятия.

И у них сейчас проблема - они ищут рабочую силу. Это новые рабочие места", - рассказала Маркарова.

Ссылаясь на данные офиса UkraineInvest, она подчеркнула, что ведущие немецкие автомобили - Volkswagen или BMW - содержат украинские запчасти.

"Сейчас практически нет руля немецких автомобилей, в таких авто как Volkswagen или BMW, без запчастей, которые сделаны в Украине. Фактически эти предприятия на западной Украине уже встраиваются в европейские цепочки промышленности", - отметила министр.

Напомним:

Ранее в Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проекта ветровой энергетики "Сиваш".

Украинская правда

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Минфин инвестиции

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