США увеличили помощь Украине почти на 700 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Пакет включает "Закон относительно ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть дополнительных средств будет направлена ​​на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695 700 миллионов долларов США", - подчеркнули в посольстве.