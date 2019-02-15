Страны ЕС получают 17,5% энергии из возобновляемых источников

На конец 2017 года доля альтернативной энергетики в ЕС составляла 17,5% по сравнению с 17% в 2016 году и только 8,5% — в 2004 году.

Об свидетельствуют данные Eurostat, передает Enkorr.

Таким образом, Евросоюз приближается к запланированному показателю в 20%, который рассчитывает достичь не позднее 2020 года. К 2030 году Евросоюз намерен получать уже 32% энергии из возобновляемых источников.

При этом на текущий момент одиннадцать государств ЕС уже достигли целей 2020 г., отметили специалисты Eurostat.

Лидером по данному показателю является Швеция, которая получает 54,5% необходимой энергии из возобновляемых источников. За ней следуют Финляндия (41%), Латвия (39%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).

Самые низкие доли возобновляемых источников энергии в Люксембурге (6,4%), Нидерландах (6,6%) и на Мальте (7,2%).

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