"Соевые правки" уничтожают конкуренцию на агрорынке – ЕБА

Так называемые "соевые правки", которые предусматривают отмену возмещения НДС при экспорте масличных культур, уничтожают честную конкуренцию на аграрном рынке.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации.

В ассоциации отметили, что выборочная налоговая политика в виде бюджетного возврата возмещения НДС при экспорте сои и рапса только сельскохозяйственным предприятиям-производителям нарушает принципы свободной конкуренции.

"Такой подход дискриминирует права других компаний-экспортеров, малых и средних фермеров, которые также были лишены возможности получать бюджетное возмещение НДС", - говорится в сообщении.

"В результате, это может привести к увеличению теневого рынка зерна в Украине и повлиять на уменьшение поступлений в бюджет, ведь малые и средние фермеры, которые не в состоянии самостоятельно экспортировать свою продукцию, будут вынуждены реализовывать товар за наличные", - заявили в Ассоциации.

Отмечается, что на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10027, которым предлагается возобновить возмещение НДС при экспорте масличных культур.

"Эксперты Комитета зерновых и масличных культур ЕБА разделяют обоснование необходимости принятия этой законодательной инициативы", - отметили в ассоциации.

"Зерновое бизнес-сообщество призывает поддержать соответствующий законопроект и восстановить справедливые условия налогообложения и добросовестной конкуренции на аграрном рынке", - подытожили в Ассоциации.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые "соево-рапсовые правки", которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате "соевых правок".

Читайте также: "Соя раздора": почему аграрии перекрывают дороги

Экономическая правда