В РФ заявили, что продолжат транзит газа через Украину "при конкурентных условиях"
Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия.
Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах.
"В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", - заявил министр.
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Напоминаем:
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.
Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.
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