В России считают, что Google платит им недостаточно налогов

Госдума России предприняла конкретные шаги, чтобы разобраться с налоговыми платежами компании Google в бюджет России.

Об этом "Интерфаксу" заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами. Потому что вопрос (о налоговых платежах компании в РФ – Ред.) стоит намного глубже, чем его воспринимает компания Google", - сказал он.

Как заявил Володин, Google считает, что те платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, "достаточны". Это их мнение, добавил политик.

"На самом деле они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и в Ирландии", - сказал Володин.

Он заверил, что депутаты не оставят эту тему. "Мы к этой теме вернёмся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе", - сообщил спикер.