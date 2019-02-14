Гривня на межбанке существенно упала

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,27 гривни;

Евро - 30,77 - 30,80 гривни;

Российский рубль - 0,4067 - 0,4075 гривни.

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.

Экономическая правда