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Экономика Германии вплотную приблизилась к рецессии

Четверг, 14 февраля 2019, 16:35
 

Экономика ФРГ стагнировала в четвертом квартале 2018 года.

Об этом пишет DW.

Немецкой экономике удалось закончить 2018 год без технической рецессии, сообщает издание.

В то время как в третьем квартале ВВП сократился на 0,2 процента, последний квартал года экономика ФРГ закончила стагнацией, сообщило Федеральное статистическое ведомство, опираясь на предварительные расчеты.

Эксперты говорят о рецессии, если ВВП демонстрирует отрицательные показатели в течение двух кварталов подряд. В последний раз рецессия в Германии была зафиксирована в конце 2012 года - начале 2013 года.

В целом, в прошлом году ВВП Германии вырос на 1,4 процента. Таким образом, в 2018 году немецкая экономика выросла девятый год подряд.

В нынешнем году правительство ФРГ прогнозирует рост экономики в объеме одного процента. Если прогноз оправдается, то этот показатель станет самым низким с 2013 года.

В качестве факторов, которые могут негативно сказаться на экономическом развитии Германии, эксперты называют торговые конфликты США с ЕС и Китаем, возможный жесткий "Брекзит" - выход Великобритании из ЕС без соглашения, а также общее охлаждение конъюнктуры в мире.

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Германия ВВП рецессия

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