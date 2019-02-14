Нацбанк о решении по Златобанку: Суд породил правовую неопределенность

Национальный банк обеспокоен решением Верховного Суда от 5 февраля, которым было признано неправомерным решение регулятора от 13 февраля 2015 об отнесении ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.

Регулятор ожидает полного текста решения Большой Палаты Верховного Суда, по результатам анализа которого рассмотрит вопрос обращения в суд с заявлением о разъяснении судебного решения. Однако сегодня, как показывает практика в подобных спорах, Национальный банк на свою просьбу так и не получил от судов ни одного разъяснения собственных судебных решений.

НБУ напомнил, что законами и нормативно-правовыми актами Украины предусмотрена процедура создания юридического лица, имеющего целью осуществление банковской деятельности, регулирование этой деятельности и ликвидацию банка. В то же время законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

"Национальный банк убежден, что отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных никоим образом не восстановит ни его платежеспособность, ни доверие клиентов. В то же время вместо законодательно определенной ликвидационной процедуры судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов", - прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые из-за подобных судебных решений, уже не будут в состоянии получить в ходе предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка свои средства", - отметил он.

Напомним:

Постановлением от 5 февраля 2019 года Большая палата Верховного Суда оставила без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 14 июля 2017 года и Киевского апелляционного админсуда от 25 октября 2017 года, в которых признано противоправным и отменено постановление правления НБУ №105 от 13 февраля 2015 года "Об отнесения ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных".

Кроме того, Большая палата Верховного Суда признала противоправными и отменил решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, о введении временной администрации и сопутствующие решения.

Также суд обязал НБУ предоставить Златобанку срок для проведения действий по финансовому оздоровлению после проведения мероприятий по его ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что бывшие акционеры Златобанка могут воспользоваться этим судебным решением и вывести финучреждение за пределы правового поля.

"Златобанк" был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка составили 7,909 млрд грн, по их величине банк занимал 27 место среди 173 банков Украины.

По данным сайта "Наші гроші", конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.

Ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.

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