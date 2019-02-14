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США могут отсрочить пошлины на товары из Китая — Bloomberg

Четверг, 14 февраля 2019, 14:00
 

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с отсрочкой введения пошлин на товары из Китая на 60 дней.

Об этом сообщает Bloomberg.

Изначально Трамп установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

12 февраля он заявил, что готов сдвинуть крайний срок.

"Если мы будем близки к сделке, я могу позволить ей немного сместиться во времени", - сказал Трамп.

14 февраля в Пекине начался очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым разногласиям.

Трамп заявил журналистам в Белом доме, что предварительные переговоры, которые начались в понедельник, "идут очень хорошо". Он отметил, что китайская сторона "демонстрирует нам потрясающее уважение".

В ходе переговоров США настаивают, в частности, на сокращении субсидий китайским государственным компаниям, повышении уровня защиты интеллектуальной собственности американских компаний, работающих в КНР.

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Китай США пошлины

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