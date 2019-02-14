"Приват" снова сорвал нефтяной аукцион "Укрнафты"

Аукцион по продаже нефти ПАО "Укрнафта", запланированный на 13 февраля, не состоялся из-за неявки покупателя.

Об этом говорится в сообщении "Украинской межбанковской валютной биржи", передает enkorr.

На эти торги компания выставляла 312,6 тыс. т нефти по цене 14 618,3 грн/т. Это на 7,3% или 997 грн/т дороже, чем "Укрнафта" продавала ресурс на последних торгах 16 января. В пересчете на доллары за баррель (без НДС) стоимость нефти на аукционе 13 февраля составляла 61,4 доллара/барр. против 54,6 доллара/барр. 16 января.

При расчете стартовой цены украинской нефти на аукционах используются данные о таможенной стоимости нефти за 15 дней до подачи заявки на аукцион. В случае если импорт не осуществлялся или был в объеме менее 50 тыс. т, для расчета используются котировки нефти российского сорта Urals в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморья за этот же период.

Напомним, в 2018 г. из назначенных 24 нефтяных аукционов "Укрнафты" состоялось 13. На них было продано 1,46 млн т нефти, что практически соответствует годовой добыче компании, на сумму 24,25 млрд грн.

В 2019 г. из трех назначенных аукционов состоялся один.

"Укрнафта" установила условия отгрузки таким образом, что вся нефть может транспортироваться только на предприятия группы "Приват". Такие условия отгрузки исключают участие любой другой компании, кроме "Привата". Следовательно, он как единственный покупатель определяет, когда и в каких объемах оформлять покупку нефти.

Начиная с 2015 г., после того как правительство отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно применяет практику срывов аукционов "Укрнафты", в том случае, если стартовая цена его не устраивает. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и почти всегда по более низкой цене, чем выставлялась изначально.