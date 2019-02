Госдолг США достиг исторического максимума

Объем государственного долга США впервые превзошел отметку в 22 трлн долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Этот рекордный уровень, по мнению экспертов, является еще одним доказательством того, что страна находится на неустойчивом финансовом пути, который может поставить под угрозу экономическую безопасность каждого американца.

По данным американского министерства финансов, за месяц размер госдолга страны подскочил более чем на 30 млрд долларов и достиг 22,012 трлн долларов.

За последние одиннадцать месяцев его объем увеличился более чем на 1 трлн долларов. Высокие темпы повышения долга обусловлены, в том числе, налоговой реформой президента США Дональда Трампа, которая обошлась стране в 1,5 трлн долларов, а также ростом расходов на оборонные программы.

Превышение госдолгом отметки в 22 трлн долларов "является еще одним печальным напоминанием о непростительной задолженности, которую лидеры нашей страны продолжают набирать и оставят следующему поколению", отмечают Джадд Грегг и Эдвард Ренделл, сопредседатели Campaign to Fix the Debt, выступающей за ответственное формирование федерального бюджета.

Как сообщало в конце января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, США являются страной с самым большим размером долга, и его сумма повышается примерно на 1 трлн долларов ежегодно.

В тройку лидеров входят также Япония (12 трлн долларов) и Китай (6 трлн долларов). Для сравнения, на конец 2018 года объем задолженности Франции, Германии, Италии и Великобритании находился в диапазоне 2,4-2,7 трлн долларов у каждой из стран.