ГФС запустила "горячую линию" для владельцев "евроблях"

Государственная фискальная служба открыла телефонную "горячую линию" для предоставления информации касательно цен на авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Запущена многоканальная телефонная "горячая линия" для предоставления ценовой информации на транспортные средства, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких авто и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Для получения консультации заинтересованные лица должны предоставить данные относительно года выпуска авто и его VIN-код.

Как отмечается, call-центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС. Телефон call-центра: (044) 481-19-61.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 4 миллиарда гривень.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Экономическая правда