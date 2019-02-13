Лукашенко пообещал Путину не поставлять в РФ плохую водку и закуску

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал российскому коллеге Владимиру Путину, что Беларусь никогда не будет поставлять в РФ "плохую водку и закуску".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Обещание Лукашенко прозвучало во время его встречи с российским президентом Путиным в Красной Поляне.

Лукашенко подчеркнул высокое качество производимого в Беларуси продовольствия и заявил о готовности поставлять его в необходимых объемах на российский рынок.

"Исследование и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания", - заявил он.

"Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда русским не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", - сказал Лукашенко.

Европейская правда