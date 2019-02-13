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МАУ отказалась изменить Kiev на Kyiv

Среда, 13 февраля 2019, 16:51

Украинская авиакомпания МАУ отказывается исправить название города на Kyiv согласно правописанию и продолжает использовать русифицированный вариант Kiev.

Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на призыв пользовательницы Twitter употреблять именно название Kyiv. В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

"Мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA – Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как сообщала в среду ЕвроПравда, международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Европейская правда

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АэроСвит

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