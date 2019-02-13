Демократы представили "зеленый" план трансформации экономики США в духе Рузвельта

Фото News 19 WLTX

Представители Демократической партии США разработали проект крупномасштабной реформы под названием "Зеленый Новый Курс" (Green New Deal), который предусматривает решительные изменения в экономике страны, направленные на осуществление быстрого перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Проект представили на брифинге в Вашингтоне конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Оказио-Кортез и сенатор из штата Масачуссетса Эд Марки.

По их словам, "Зеленый Новый Курс" создается в духе политики 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, который возглавлял страну в годы второй мировой войны. Проведения реформ, необходимых для преодоления климатического кризиса и построения новой модели экономики, потребует полной национальной мобилизации, подобно историческому "Новому Курсу".

"Изменение климата является одной из крупнейших экзистенциальных угроз нашему образу жизни, не только для нашей нации, но и для всего мира. Для того, чтобы мы могли противостоять этой угрозе, мы должны быть максимально амбициозными и инновационными в наших решениях", - отметила Александрия Оказио-Кортес.

"Мы решили заявить о себе как о мирового лидера в переходе к ста процентов возобновляемой энергетики и наметить этот путь, который означает, что мы не собираемся привязываться к самым низким стандартов других стран", - заявила конгресвумен.

Фото News 19 WLTX

В рамках "Зеленого Нового Курса" предусматриваются следующие меры:

Быстрая декарбонизация энергетики и переход на использование возобновляемых источников энергии;

Реконструкция транспортной инфраструктуры, расширение производства электромобилей, расширение железнодорожного транспорта и скоростных поездов, развитие общественного транспорта;

Модернизация всех существующих зданий в стране для повышения энергоэффективности и замещения ископаемого топлива;

Реформа сельского хозяйства, направленная на сокращение выбросов парниковых газов и поддержку фермерского производства здоровой пищи;

Создание новых рабочих мест и укрепление социальных гарантий для работников, включая медицинское обслуживание, оплачиваемыми отпусками и достойными зарплатами.

"Мы собираемся бороться за то, чтобы все возобновляемые источники энергии и все электрические транспортные средства гарантированно получали такие же ставки налогов, которые получала промышленность ископаемого топлива в последние 100 лет. Это борьба, которую следует вести", - сказал соавтор резолюции сенатор Эд Марки.

Согласно плану, разработанному Оказио-Кортез и Марки, федеральное правительство будет постепенно сокращать сегменты экономики, отвечающие за выбросы углекислого газа в атмосферу: в первую очередь добыча нефти, газа и угля. Для этого планируется повысить налоги для нефтяных и угольных компаний и жестко регулировать их деятельность. Представители Демократической партии в сенате готовы воплощать соответствующие изменения в законодательство.

"Я сегодня здесь, чтобы сказать, как старший демократ в комитете Сената, который пишет налоговую политику в Сенате, что намерен работать со всеми этими замечательными людьми, чтобы выбросить налоговые реликвии грязной энергетики прошлого в помойку и работать над тем, чтобы положить чистую энергетику в основу и центр для здорового будущего всех американцев от моря до блестящего моря ", - заявил сенатор Рон Уайден.

О поддержке проекта резолюции заявили 64 представители Демократической партии в конгрессе и 9 демократов сената, включая пятерых потенциальных кандидатов в президенты США - Камила Харрис, Элизабет Уоррен, Кори Букер, Кирстен Гиллибанд и Берни Сандерс.

Политики считают, что план Оказио-Кортез или подобный документ в перспективе получит поддержку всей Демократической партии, поскольку попадает в русло их политики, сочетающие социально-экономические приоритеты и зеленые идеи.

Оказио-Кортес особенно отметила, что, несмотря на существующие противоречия по ряду вопросов с лидером демократов, спикеркою Конгресса Нэнси Пелоси, в вопросе разработки и внедрения "Нового Зеленого Курса" они "на 100% вместе".

Читайте также: СССР 2.0, или Почему украинская энергетика застряла в прошлом веке

Олег Савицкий