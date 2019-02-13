Бельгия закрыла авиапространство: отменены сотни авиарейсов

Более 400 авиарейсов отменены в Бельгии в связи с общенациональной забастовкой 13 февраля.

Об этом сообщает Aviation24.be, ссылаясь на национальную службу управления воздушным движением.

Забастовка, которая наносит вред европейскому туризму и бельгийской экономике, затронет путешествия более 50 тысяч пассажиров. Ее созвали три профсоюза, призывающих к повышению заработной платы.

Воздушное пространство закрыли в 22:00 по местному времени во вторник, полеты будут остановлены в течение суток. Запрещены полеты самолетов, летающих на высоте ниже 8000 м над уровнем моря. Полеты правительственных, военных самолетов, а также рейсы экстренных служб допускаются.

Пассажиров призывают не ехать в брюссельский аэропорт, через который ежедневно проходят около 650 авиарейсов. Брюссельский аэропорт заявил, что в этот день не будет рейсов ни до, ни с аэропорта и обновил свои советы путешественникам на сайте.

"Все пассажирские и грузовые рейсы, которые выполнялись до и из аэропорта Брюсселя, будут отменены в течение этого периода времени... Хотя терминал остается открытым, мы просим наших пассажиров не приезжать в аэропорт в среду", - заявили в брюссельском аэропорту.

В Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, в этот день состоится встреча министров обороны. Представитель НАТО заявил AFP, что забастовка не повлияет на участие должностных лиц во встрече.

13 февраля в стране бастуют также работники железной дороги. Ожидается, что забастовка не затронет международное железнодорожное движение.

Европейская правда