Гройсман хочет "умножить" минимальную зарплату на 2

Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем втрое, но остается вдвое меньше, чем должно быть.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране", - сказал Гройсман.

По его словам, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53 доллара, а ее нынешний уровень составляет 150 долларов.

"Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть", - отметил премьер.

Напоминаем:

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года.

Минимальная зарплата с 1 января 2019 года составляет 4173 гривни.

Экономическая правда