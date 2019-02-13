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Гройсман хочет "умножить" минимальную зарплату на 2

Среда, 13 февраля 2019, 13:40
 

Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем втрое, но остается вдвое меньше, чем должно быть.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране", - сказал Гройсман.

По его словам, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53 доллара, а ее нынешний уровень составляет 150 долларов.

"Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть", - отметил премьер.

Напоминаем:

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года.

Минимальная зарплата с 1 января 2019 года составляет 4173 гривни.

Экономическая правда

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зарплаты Гройсман

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