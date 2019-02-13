"Северный поток–2": в ЕС согласовали поправки к газовой директиве

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии пояснили, что целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечение того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирование тарифов, разделение собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводам в и из третьих стран.

"Сегодняшняя договоренность соответствует этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к хорошо функционирующему, прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют согласно правилам ЕС", - говорится в сообщении.

В ЕК отмечают, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.

Теперь обновленную газовую директиву должны перевести на языки государств-членов ЕС. После этого ее должны утвердить Европарламент и Совет ЕС, а в национальное законодательство государств-членов она должна быть интегрирована в течение 9 месяцев после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, на прошлой неделе послы ЕС дали "зеленый свет" переговорам об изменении газовой директивы. Однако они внесли немецко-французскую поправку в проект, ограничивающую применение права ЕС к газопроводам на морях.

Речь идет о записи, которой предусматривается применение права ЕС только к тем частям газопровода, которые пролегают в территориальных водах последнего государства-члена вдоль трассы газопровода. Следовательно, газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2", которая будет проходить в территориальных водах Германии.

Части газопровода за пределами вод Германии будут подчиняться правилам межгосударственного соглашения заключенного Берлином и Москвой. Теоретически же весь газопровод должен был подчиняться правилам ЕС, однако государства-члены были вынуждены согласиться на французско-немецкую поправку.

Европейская правда