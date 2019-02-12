В Виннице запустили оплату проезда в транспорте по SMS

В Виннице запустили услугу оплаты проезда в общественном транспорте с помощью SMS.

Об этом сообщает Liga.net.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно отправить SMS с кодом маршрута на номер 877 и подождать 2 минуты для подтверждения оплаты. Плата за SMS не снимается, пассажир оплачивает только стоимость билета.

Сервис реализован оператором Киевстар на базе услуги "Смарт-деньги".

Городская власть надеется, что для начала таким видом оплаты будет пользоваться около 5% пассажиров.

Винница стала уже вторым городом, в котором стал возможным такой способ оплаты. В октябре прошлого года подобная услуга на нескольких маршрутах была запущена в Ивано-Франковске. С того времени ей воспользовались несколько тысяч человек.

В Киевстар отметили, что пока популярность сервиса не очень высока, но уже выше, чем оплата с помощью QR-кодов.

В планах оператора запуск такой формы оплаты в транспорте в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Киевстар и винницкий горсовет также подписали меморандум о сотрудничестве - с прицелом на масштабирование принципа оплаты услуг с помощью SMS на оплату парковок, кино, музеев, театров, коммунальных и других платежей.

Напомним, в декабре запуск электронного билета в Киеве отложили в очередной раз.

В январе в еще одном украинском городе появилась бесконтактная система оплаты проезда.