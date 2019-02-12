Фонд гарантирования продал кредиты WOG с дисконтом 77%

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал кредиты компании WOG, которые были на балансе Банка Форум, за 404,9 миллионов гривень.

Об этом сообщает FinClub.

Аукцион состоялся 8 февраля в системе "ProZorro.Продажи". Стартовая цена лота составляла 1,76 млрд грн, но в ходе торгов могла упасть на 80% - до 352 млн грн.

Победителем торгов стало ООО "Финансовая компания "Франк поинт", которое приобрело права по кредитным договорам Банка Форум (недвижимое имущество в Тернополе), остановив торги на уровне 404,937 млн грн (-77% к стартовой цене).

Ранее ФГВФЛ выиграл кассацию по делу банка "Форум" против WOG о взыскании с одной из фирм группы компаний "Континиум" задолженности за выданные банком кредиты.

Напомним, Ощадбанк начал процедуру реструктуризации долгов АЗС WOG.

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