Госдума России стала на путь создания "параллельного интернета"
Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.
Об этом во вторник сообщает российский "Интерфакс".
Авторы законопроекта заявляют, что он позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ.
В пояснительной записке к документу указывается, что проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 Стратегии национальной кибербезопасности США".
Законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика.
"Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.
"Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.
Напомним:
В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
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