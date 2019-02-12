Минфин рассчитывает весной получить второй транш макрофинпомощи ЕС

Министерство финансов Украины работает на выполнением требований ЕС с тем, чтобы к концу марта - началу апреля привлечь второй транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над выполнением условий. Но в конце марта -начале апреля – это реалистично", - сказала она журналистам.

Маркарова напомнила, что речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.

Кроме того, глава Минфниа уточнила, что условия сотрудничества с ЕС предполагают: между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.

"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", - сказала она.

Как сообщалось, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд разделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Для получения первого транша MFA Украина, в частности, должна была провести обновление модуля проверки электронных деклараций, чтобы обеспечить их логический и арифметический контроль и установить автоматический обмен данными между модулем проверки и соответствующими госреестрами.

В части требований по бенефициарам необходимо было внести изменения в процесс регистрации компании с тем, чтобы при обращении к реестру юрлицо указало дополнительную информацию о бенефициарной собственности. Речь, в частности, идет об указании типа бенефициарной собственности, доли в процентах интереса каждого бенефициарного собственника, описании структуры собственности и пояснении причин, почему бенефициар не может быть указан.

Помимо этого, среди условий было завершение формирования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с независимыми членами и объявление отбора таких набсоветов еще минимум для трех других больших госкомпаний с привлечением профессиональных компаний по отбору персонала, а также выставление на продажу как минимум 200 объектов малой приватизации.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.