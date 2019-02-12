Минфин хочет привлечь кредит у стран G7

Министерство финансов ведет переговоры со странами "Большой семерки" относительно возможности предоставления Украине финансирования.

Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", - сказала она.

Относительно двустороннего кредитования министр уточнила, что ведомство ведет переговоры со странами G7.

В то же время министр не исключила возможности привлечения кредитов и у других стран, которые согласятся профинансировать страну.

Сумму потенциальных заимствований как у МФО, так и стран G7, глава Минфина не уточнила. При этом она напомнила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне 4 млрд долларов.

Напоминаем:

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.