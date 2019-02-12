Глава НБУ верит в снижение инфляции до 6,3%

Национальный банк Украины прогнозирует замедление в этом году потребительской инфляции до 6,3%, и фактические показатели января подтверждают реалистичность этих прогнозов.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе выступления на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital, передает УНИАН.

"Мы ожидаем, что до конца года инфляция снизится до 6,3%. Результаты января показывают, что инфляция попадает в траекторию, что мы достигнем этого показателя", - сказал Смолий.

Также он отметил, при вхождении инфляции в прогнозируемый коридор на сегодня есть все основания для смягчения монетарной политики.

Напоминаем:

Инфляция на потребительском рынке в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 1%.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, в 2015 году - 43,3%, 2014 году - 24,9%, в 2013 году - 0,5%.

Экономическая правда