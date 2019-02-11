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Кабмин снял ограничение на расчеты валютой по операциям с ОВГЗ

Понедельник, 11 февраля 2019, 20:07

Правительство Украины в связи со вступлением в силу с 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях" сняло ограничение на расчеты иностранной валютой по операциям с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте, на вторичном рынке.

Соответствующее постановление Кабинета министров №66 от 6 февраля вступило в силу со дня опубликования его в газете "Урядовый курьер" 9 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ограничение в виде торговли валютными ОВГЗ на вторичном рынке исключительно за гривню противоречило норме закона "О валюте и валютных операциях". Оно не давало возможности банкам-первичным дилерам провести расчеты с инвесторами в иностранной валюте.

Помимо этого, в связи с прекращением публикации Нацбанком с августа 2018 года средневзвешенного курса гривня к доллару за месяц правительство постановило использовать для расчета сумм погашения по облигациям с индексной стоимостью (привязкой к курсу доллара) средний официальный курс за месяц.

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ОВГЗ Кабмин валюта

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