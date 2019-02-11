"Укрнафта" остается лидером по налоговой задолженности — ГФС

"Укрнафта" с середины июня по начало 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн – до 14,609 миллиарда гривень.

Об этом сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом долг системы предприятий ПАО "Укрнафта" составляет 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга", – отметил Бамбизов.

Как свидетельствуют данные ГФС, по состоянию на 1 января 2019 года тройку крупнейших должников, помимо "Укрнафты", составляли также "Парком транс" – 2,04 млрд грн и ЧП "Петра-Резерв" – 1,8 млрд грн.

За ними следует Договор о совместной деятельности (СД) №999/97 (уполномоченное лицо – "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта") с долгом 1,7 млрд грн, хотя по состоянию на 13 июня 2018 года эта сумма составляла 2,39 млрд грн, свидетельствуют данные ГФС.

В перечне на высоких позициях также СД: №265/12 ("Надра Геоцентр") – 1,57 млрд грн, "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса) – 1,3 млрд грн, ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) – 1,2 млрд грн.

В десятку крупнейших налоговых должников по состоянию на начало года вошли также Пивденкомбанк – 889,8 млн грн, ГП "Селидовуголь" – 887,6 млн грн, у ГП "Макеевуголь" – 805,6 млн грн, отметил и.о. замглавы ведомства.

По словам Е.Бамбизова, наибольшая часть в структуре налогового долга – долговые обязательства, не обеспеченные активами – 41% всей суммы или 41,6 млрд грн.

Еще 15% - это налоговый долг предприятий, которые пребывают в процедуре банкротства или принято решение суда о приостановке взыскания (14,8 млрд грн), 9% - долг реального сектора экономики (9,2 млрд грн), 8% - долг налогоплательщиков Донецкой и Луганской областей, которые пребывают на учете в контролирующих органах зон проведения ООС (7,7 млрд грн) и 2% - долг АР Крым и Севастополя (2,5 млрд грн), 5% - дол физических лиц (5,3 млрд грн) и 4% - долговые обязательства банковских учреждений в процедуре банкроства (4 млрд грн).

Напомним, за 2018 год "Укрнафта" заплатила в бюджет 15,54 млрд грн и заняла 4 место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков.