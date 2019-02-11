НБУ купил на межбанке 175 миллионов долларов

Национальный банк Украины с 4 по 8 февраля купил на межбанковском валютном рынке 175 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Это в 3,6 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

100 млн долларов были приобретены посредством интервенций по единому курсу и 75 млн долларов с использованием инструмента matching (выбор наилучшей цены купли-продажи).

НБУ также за этот период продал 3 млн долларов. В последний раз НБУ продавал валюту с 8 по 11 января.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке 382,9 млн долларов, в том числе 197,5 млн долларов с использованием инструмента matching и 185,4 млн долларов – за счет интервенций по единому курсу.

Сумма продажи составила 57,33 млн долларов, в том числе 30 млн долларов с использованием инструмента matching и 27,33 млн долларов - за счет интервенций по единому курсу.

Напомним, по итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долларов.