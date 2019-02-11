Темпы роста экономики Великобритании — самые низкие за последние 6 лет

В последние три месяца прошлого года британская экономика ожидаемо замедлилась – темпы роста в 2018 году были самыми низкими за последние шесть лет.

Как сообщает Reuters, замедленный рост зафиксирован на фоне связанных с Brexit опасений.

Рост ВВП в последнем квартале 2018 года снизился до 0,2% по сравнению с 0,6% в предыдущем квартале. Такой показатель соответствует средним прогнозам экономистов, опрошенных агентством, хотя немного ниже, чем Банк Англии оценивал на прошлой неделе.

"В последние три месяца прошлого года рост ВВП замедлился, поскольку резко сократилось производство автомобилей и металлопродукции, а также строительство", - прокомментировал представитель государственного Офиса национальной статистики Великобритании Роб Кент-Смит.

В целом за 2018 темпы роста упали до самого низкого уровня с 2012 года - 1,4% по сравнению с 1,8% в 2017 году.

Британский экспорт страдает от глобального экономического ослабления. В то же время потребители и предприятия все больше обеспокоены отсутствием плана после выхода Британии из ЕС 29 марта.

На прошлой неделе Банк Англии снизил свой прогноз роста в этом году на 0,5 процентных пункта, до 1,2% - таким образом, этот год будет самым слабым после рецессии 2009 года.

Европейская правда