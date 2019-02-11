Цены на нефть начали неделю со снижения
Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".
Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.
Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 снизилась на 59 центов (0,95%) - до 61,51 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,73 доллара (1,38%), до 51,99 доллара за баррель.
По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на 0,47 доллара (0,8%), до 62,10 доллара за баррель, WTI - на 0,08 доллара (0,2%) - до 52,72 доллара за баррель.
За неделю цена Brent уменьшилась на 1%, WTI - на максимальные с конца декабря 4,6%.
Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.
Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля.
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