Цены на нефть начали неделю со снижения

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 снизилась на 59 центов (0,95%) - до 61,51 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,73 доллара (1,38%), до 51,99 доллара за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на 0,47 доллара (0,8%), до 62,10 доллара за баррель, WTI - на 0,08 доллара (0,2%) - до 52,72 доллара за баррель.

За неделю цена Brent уменьшилась на 1%, WTI - на максимальные с конца декабря 4,6%.



Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.



Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля.