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Apple устранила баг в FaceTime, позволявший шпионить за людьми

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:44
 

Американская компания Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS 12.1.4, в которой исправлена ошибка, позволявшая шпионить за участниками группового звонка в FaceTime.

Об этом пишет "Коммерсант".

Компания также повторно извинилась перед пользователями и поблагодарила их за терпение.

"Наша команда провела тщательный аудит безопасности FaceTime и внесла дополнительные обновления как в само приложение, так и на сервер для повышения безопасности. Это включает ранее неопознанную уязвимость в Live Photos в FaceTime", - пояснили в компании.

Напомним, баг в приложении позволял звонящему подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него.

Для этого пользователь должен был позвонить другому человеку через FaceTime, а затем, пока тот не поднял трубку, добавить себя же к этому звонку, якобы делая его групповым.

Приложение "обманывалось" и начинало воспроизводить звук и картинку с мобильного устройства другого человека.

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Apple компании

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