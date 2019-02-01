УЗ надеется продлить поезд "четырех столиц" до Таллинна к лету

"Укрзализныця" намерена осуществить первый рейс поезда "Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллин" до конца мая 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что представители железных дорог Украины, Литвы и Эстонии обсудили условия, на которых возможно продолжение маршрута "четырех столиц" до Таллинна.

"В свое время эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности. За период курсирования поезд уже перевез почти 5 тыс пассажиров, а его заполняемость составляет почти 60%", – отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кроме того, с 30 января этого года увеличена периодичность курсирования. Так, вместо одного раза в неделю теперь поезд курсирует раз в четыре дня.

Сейчас Укрзализныця, Эстонская железная дорога и железные дороги, через которые проходит маршрут международного поезда, вышли на финальную стадию переговоров.

"У нас есть все технические возможности для продления до Таллинна маршрута поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Рассчитываем, что в первый рейс по такому, удлиненному, маршруту этот поезд отправится уже весной", – рассказал Кравцов.

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Напомним:

Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года.

В составе поезда 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.

Экономическая правда